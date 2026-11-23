देव दीपावली पर श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आराधना, भगवान शिव की महिमा और वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय होगा।

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गंगोत्री सेवा समिति की ओर से मां गंगा की महाआरती की जाएगी। गंगातट पर स्थापित मां गंगा की 108 किलो की अष्टधातु की प्रतिमा पूजन में शामिल होगी, जो आकर्षण का केंद्र रहेगी। 151 लीटर दूध से मां गंगा का अभिषेक होगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी के सुर गंगा के समानांतर प्रवाहित होंगे।समिति के संस्थापक अध्यक्ष पं. किशोरी रमण दुबे "बाबू महाराज" और सचिव पं. दिनेश शंकर दुबे ने रविवार को दशाश्वमेध घाट पर पत्रकारों को बताया कि समिति अपनी 36 वर्षों की आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देव दीपावली पर शाम को गंगा पूजन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 151 लीटर दूध से अभिषेक करेगी।घाट को करीब 500 किलो देसी-विदेशी फूलों से सजाया जाएगा। महाआरती में 21 बटुक वैदिक मंत्रोच्चार करेंगे। 21 डमरुदलों का निनाद होगा। 42 बेटियां ऋद्धि-सिद्धि के रूप में महाआरती का नेतृत्व करेंगी। अध्यक्षता सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती करेंगे।