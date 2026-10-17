वाराणसी: एयर शो के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में श्रावण सोमवार जैसी व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन की तैयारी

निर्णय लिया गया कि श्रावण सोमवार की तर्ज पर श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास मार्गों का संचालन किया जाएगा। जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग की जाएगी, ताकि भीड़ का दबाव नियंत्रित रहे और दर्शनार्थियों का आवागमन सुचारु बना रहे।



श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर

मुख्य कार्यपालक अधिकारी सत्यम मिश्र ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। प्रवेश और निकास मार्गों पर पर्याप्त प्रबंधन करने के साथ आवागमन सुगम बनाने के लिए जरूरी इंतजाम समय से पूरे किए जाएं।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और अपनी जिम्मेदारियों का सतर्कता से निर्वहन करने के निर्देश दिए।



व्यवस्थाओं की होगी निरंतर निगरानी

बैठक में यह भी तय किया गया कि भीड़ प्रबंधन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन और मंदिर परिसर में अनुशासन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

धाम प्रशासन के अनुसार, एयर शो के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक दर्शन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों के सहयोग से तैयारियां की जा रही हैं।