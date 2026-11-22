Varanasi News: पार्षद ने की अलईपुर सफाई में अनियमितताओं की जांच की मांग
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:21 AM IST
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वार्ड संख्या 95 की पार्षद फरजाना बीबी ने अलईपुर सब-जोन की रात्रिकालीन सफाई और डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था में अनियमितताओं की जांच की मांग की है। उन्होंने नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी को ज्ञापन सौंपा।
आरोप लगाया कि आधे से अधिक सफाई कर्मचारियों से काम नहीं लिया जा रहा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाने से सफाईकर्मियों की संख्या घटी है। पार्षद ने पूर्व नगर आयुक्त के निर्देशों की अवहेलना का भी जिक्र किया। शिकायत है कि केवल फोटो लेकर कार्य पूरा दिखाया जाता है, जबकि वास्तविक सफाई नहीं होती। सामान्य दुकानों से यूजर चार्ज लेने के बावजूद कूड़ा नहीं उठाया जाता। फरजाना बीबी ने सफाई निरीक्षक, आउटसोर्सिंग एजेंसी और वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन की भूमिका की जांच की मांग की। उन्होंने सात कार्यदिवस में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
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आरोप लगाया कि आधे से अधिक सफाई कर्मचारियों से काम नहीं लिया जा रहा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाने से सफाईकर्मियों की संख्या घटी है। पार्षद ने पूर्व नगर आयुक्त के निर्देशों की अवहेलना का भी जिक्र किया। शिकायत है कि केवल फोटो लेकर कार्य पूरा दिखाया जाता है, जबकि वास्तविक सफाई नहीं होती। सामान्य दुकानों से यूजर चार्ज लेने के बावजूद कूड़ा नहीं उठाया जाता। फरजाना बीबी ने सफाई निरीक्षक, आउटसोर्सिंग एजेंसी और वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन की भूमिका की जांच की मांग की। उन्होंने सात कार्यदिवस में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
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