विज्ञापन

आरोप लगाया कि आधे से अधिक सफाई कर्मचारियों से काम नहीं लिया जा रहा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाने से सफाईकर्मियों की संख्या घटी है। पार्षद ने पूर्व नगर आयुक्त के निर्देशों की अवहेलना का भी जिक्र किया। शिकायत है कि केवल फोटो लेकर कार्य पूरा दिखाया जाता है, जबकि वास्तविक सफाई नहीं होती। सामान्य दुकानों से यूजर चार्ज लेने के बावजूद कूड़ा नहीं उठाया जाता। फरजाना बीबी ने सफाई निरीक्षक, आउटसोर्सिंग एजेंसी और वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन की भूमिका की जांच की मांग की। उन्होंने सात कार्यदिवस में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।