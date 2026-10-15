यूपी: बलिया में चार दिन से संविदाकर्मियों की हड़ताल, 158 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर ताले; मरीजों को परेशानी

एनएचएम संविदाकर्मी नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हड़ताल लंबी खिंचने पर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव और बढ़ने की आशंका है।



इंदरपुर क्षेत्र में न्यू पीएचसी भीमपुरा नंबर दो, मालीपुर, इंद्रौली-मलकौली और किशोरगंज में संविदा चिकित्सकों की हड़ताल से चिकित्सा कार्य प्रभावित है। भीमपुरा नंबर दो में लैब टेक्नीशियन के कार्य बहिष्कार से खून और पेशाब समेत दूसरी जांचें नहीं हो पा रही हैं। सोनापाली स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर ताला लटकने से ओपीडी के लिए पहुंच रहे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को लौटना पड़ रहा है।



रसड़ा सीएचसी में संविदाकर्मियों की हड़ताल के चलते नियमित चिकित्सकों और कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ा है। वहीं, बांसडीह में उपचार सेवाएं जारी हैं, लेकिन टीकाकरण की गति प्रभावित हुई है। प्रभारी चिकित्सक डॉ. प्रणय कुणाल ने बताया कि नियमित कर्मचारियों के सहयोग से सेवाएं जारी रखी जा रही हैं, हालांकि कुछ कार्यों पर असर पड़ा है।