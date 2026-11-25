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जल निगम (ग्रामीण) की ओर से जिले में हर घर नल योजना के तहत 1043 गांवों के 344030 परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 331900 परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। जलापूर्ति व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है। जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता आशीष सिंह ने बताया कि जिले में अब तक 111 ग्राम पंचायतों के 205 गांवों में जलार्पण के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। कृष्णदत्तपुर, कचहरियां और बंदेपुर में भी 1563 परिवारों को इस सुविधा से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि शेष गांवों में भी योजना के कार्य पूरे होने के साथ जलापूर्ति शुरू कराई जाएगी। इससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और घरों तक नल से पानी उपलब्ध हो सकेगा।

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जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के तीन गांवों के 1563 परिवारों को जलार्पण कार्यक्रम के तहत नल से शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इनमें आराजी लाइन ब्लॉक के कृष्णदत्तपुर, कचहरियां, काशी विद्यापीठ ब्लॉक का बंदेपुर गांव शामिल है। इन गांवों में जलापूर्ति शुरू होने से ग्रामीण परिवारों को घर पर ही स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा।