Varanasi News: भाजपा के विस्तारक करेंगे बूथों की एबीसीडी ग्रेडिंग, कमजोर बूथों पर रहेगा फोकस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राष्ट्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी जगदीश पटेल ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पर पार्टी को मिले वोटों के आधार पर ए, बी, सी और डी श्रेणियों में ग्रेडिंग करनी होगी। जिन बूथों पर पार्टी कमजोर रही है, वहां सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव से पहले हर बिंदु पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्तर पर मंडल, शक्तिकेंद्र, बूथ और पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ताओं की टीम है। जरूरत संगठन की सक्रियता बढ़ाने और जिम्मेदारियों को आपस में बांटने की है।हर दिन बूथ को एक घंटा देने का मंत्रजगदीश पटेल ने कहा कि विस्तारक केवल संगठन की योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ता नहीं, बल्कि संगठन और समाज के बीच संपर्क सूत्र भी हैं। उनकी सक्रियता, अनुशासन और कार्यकुशलता से संगठन की जमीनी मजबूती तय होती है। कार्यकर्ताओं को अपने व्यवहार और जनसंपर्क के जरिये मतदाताओं के बीच जगह बनानी होगी। अपने से नीचे की टीम के साथ सहभागी बनकर काम करना होगा। यदि प्रत्येक दिन केवल एक घंटा अपने बूथ पर ध्यान दिया जाए तो बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य विस्तारकों, विधानसभा प्रभारियों और पालकों को उनके दायित्वों के प्रति सजग, सक्रिय और जवाबदेह बनाना है। संगठन के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ बूथ स्तर पर गतिविधियों को लगातार जारी रखना प्राथमिकता होनी चाहिए।कार्यक्रम में ये रहे मौजूदकाशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया, क्षेत्रीय महामंत्री अनूप जायसवाल, गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष विनोद राय , क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नवरतन राठी, राम प्रकाश दुबे, शैलेंद्र मिश्रा, अनिल गुप्ता, सतीश पांडेय, विजय गुप्ता, यशा मौर्या, स्नेहा श्रीवास्तव समेत अन्य मौजूद रहे।