वाराणसी: चुनाव आयोग के समर्थन में भारतीय अवाम पार्टी का मार्च, कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे की मांग

चुनाव आयोग और एसआईआर के समर्थन में उठाई आवाज

भारतीय अवाम पार्टी की ऑटो यूनियन के अध्यक्ष कमलाकांत सिंह उर्फ गुड्डू ने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग, ईवीएम और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाती रही है। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का समर्थन करते हुए कहा कि इससे फर्जी मतदाताओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं से इस्तीफा देने की मांग भी की।



नारेबाजी कर जताया विरोध

मार्च के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के समर्थन और कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ कुछ राज्यों की सरकारों से भी इस्तीफे की मांग की।



आयोजन में डॉ. कविंद्र नारायण श्रीवास्तव, अफरोज अहमद, कलीमुद्दीन, लियाकत अली, राजेश कुमार सिंह, अशोक सेठ, जायंता पाठक, कृष्ण कुमार मकसूदन, बृजेश कुमार, अशोक गुप्ता, भूपेंद्र, सुजीत कुमार, अजीत राजभर, विशाल पाठक, चंद्रिका प्रसाद मौर्य, विपिन श्रीवास्तव, अरविंद सेठ, जलालुद्दीन और राजकुमार सहित ऑटो चालक व पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे।