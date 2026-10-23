काशी में भरत मिलाप: 12 साल के बॉक्सर रामभक्त से 10 महीने तक के बच्चे भी चंदन-पगड़ी में पहुंचे लीला देखने

काशी के 488 साल पुराने लक्खा मेले भरत मिलाप में पुष्पक विमान खींचकर अयोध्या रूपी नाटी इमली मैदान पहुंचा हर दूसरा यदुवंशी रामभक्त देसी-विदेशी पहलवान मिला। पिछले महीने 14 साल के किशोर ने हरियाणा में हुए बॉक्सिंग के नेशनल स्पर्धा में रजत पदक जीता। वो भी पिता के साथ विमान लेकर भगवान राम को भरत से मिलाने पहुंचा। ऐसे ही बृहस्पतिवार की शाम मैदान में 10 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल तक के भक्तों का हुजूम उमड़ा था। गोद में दुबके बच्चे और लाठी लिए चल रहे बुजुर्ग एक ही पहनावे और रंग-रूप में नजर आए। आंख में काजल, माथे पर चंदन, सिर पर पतली लाल-केसरिया पगड़ी और तन पर सफेद धोती और खलीतेदार गंजी थी।

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मोबाइल गेम खेलने की उम्र में बच्चे भगवान राम को भरत से मिलाने के लिए विमान के साथ चलते दिखे। 12 साल के श्रीदयाल यादव ने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग में रजत पदक जीता है। श्रीराम को आदर्श बनाकर विरोधियों को रिंग में पटकनी देते हैं। महिलाओं ने कहा कि उनकी शादी हो गई है फिर भी वे अपने ससुराल से यहां भरत मिलाप देखने के लिए आती हैं। पति भले ही व्यस्त हों। यहां आई नई पीढ़ी इसलिए भी आई क्योंकि उनको राजा की हाथी की राजसी सवारी खींच लाई।