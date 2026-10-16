आजमगढ़: प्रेमिका से मिलने आए युवक की संदिग्ध मौत, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस
आजमगढ़ के मेंहनगर थाना क्षेत्र के सिधारी गांव में प्रेमिका से मिलने आए 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने युवती और उसकी दादी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का पता चलेगा।
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मेंहनगर थाना क्षेत्र के सिधारी गांव में प्रेमिका से मिलने आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े सात बजे ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने युवती और उसकी दादी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। युवक की मौत हत्या है या आत्महत्या, पुलिस इसकी जांच में जुटी है।
जहानागंज थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव निवासी दीपक राम (26) का सिधारी गांव निवासी एक युवती से इंस्टाग्राम के जरिये प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती तीन बहनों में सबसे छोटी है। वह बीएससी की छात्रा होने के साथ ब्यूटीशियन का कोर्स भी कर रही है। उसके पिता रोजगार के सिलसिले में पंजाब में रहते हैं। घर पर युवती अपनी दादी के साथ रहती थी।
रात में प्रेमिका से मिलने आया था युवक
पुलिस के अनुसार, दीपक बृहस्पतिवार रात अपनी प्रेमिका से मिलने सिधारी गांव आया था। इसी दौरान किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, इसका अभी पता नहीं चल सका है। शुक्रवार सुबह युवक का शव मिलने की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सभी पहलुओं से जांच कर रही पुलिस
पुलिस ने युवती और उसकी दादी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई। मौके की स्थिति और पूछताछ के आधार पर हत्या और आत्महत्या समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
मेंहनगर के थानाध्यक्ष अभिराज सरोज ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।