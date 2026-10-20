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आजमगढ़: ग्रामीण बैंक के सामने युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप; दो लोगों पर संदेह

Tue, 20 Oct 2026 12:08 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Tue, 20 Oct 2026 12:08 PM IST
सार

अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल बाजार में सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सामने करीब परवेज का शव मिला। रसूलपुर अहमद अली गांव निवासी परवेज कैटरिंग का काम करता था। परिजनों ने गांव के दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

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Azamgarh Discovery youth body front rural bank causes stir family alleges murder two under suspicion
शव के पास बिलखतीं महिलाएं। - फोटो : संवाद

विस्तार
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आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल बाजार में सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा के सामने एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सड़क किनारे शव पड़ा देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान रसूलपुर अहमद अली गांव निवासी परवेज (करीब 35 वर्ष) के रूप में हुई। वह शादी-विवाह समारोहों में कैटरिंग का काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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बैंक के सामने शव मिलने से मची खलबली
सोमवार सुबह माहुल बाजार स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा के सामने युवक का शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आसपास की परिस्थितियों की जानकारी जुटाई और शव की पहचान कराई। इसके बाद परिजनों को घटना की सूचना दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे तो युवक का शव देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

परवेज शादी-विवाह समारोहों में कैटरिंग का काम करके परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी मौत की खबर से परिवार के लोग सदमे में हैं। हालांकि, युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

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परिजनों ने गांव के दो लोगों पर लगाया आरोप
मृतक के स्वजन ने परवेज की मौत को सामान्य घटना मानने से इनकार किया है। उन्होंने गांव के ही दो व्यक्तियों पर उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि युवक की मौत के पीछे कोई घटना हो सकती है। हालांकि, उनके आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने आरोपों को ध्यान में रखते हुए मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह
अहरौला थाना प्रभारी मंतोष सिंह ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस घटनास्थल की परिस्थितियों, परिजनों के आरोपों और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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