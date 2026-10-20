आजमगढ़: ग्रामीण बैंक के सामने युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप; दो लोगों पर संदेह

बैंक के सामने शव मिलने से मची खलबली

सोमवार सुबह माहुल बाजार स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा के सामने युवक का शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आसपास की परिस्थितियों की जानकारी जुटाई और शव की पहचान कराई। इसके बाद परिजनों को घटना की सूचना दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे तो युवक का शव देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया।



परवेज शादी-विवाह समारोहों में कैटरिंग का काम करके परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी मौत की खबर से परिवार के लोग सदमे में हैं। हालांकि, युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।