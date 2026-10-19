आजमगढ़: रोटावेटर में फंसकर 12 साल के किशोर की मौत, खेत में जोताई के दौरान हादसा; बच्चे की लाश देख दंपती बदहवास

गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मुड़हर गांव में खेत की जोताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आने से 12 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि किशोर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। किशोर की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

विज्ञापन

मुड़हर गांव निवासी अमर का 12 वर्षीय पुत्र साकिब खेत में जुताई के दौरान हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक व्यक्ति के ट्रैक्टर से खेत की जुताई की जा रही थी। इसी दौरान किसी तरह साकिब रोटावेटर की चपेट में आ गया और उसमें फंस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।घटना की जानकारी होते ही परिजन और आसपास के ग्रामीण खेत की ओर दौड़ पड़े। किशोर को रोटावेटर में फंसा देखकर लोग घबरा गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल साकिब की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई। किशोर की मौत की खबर सुनकर गांव के लोग भी उसके घर पहुंचने लगे।