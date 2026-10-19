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आजमगढ़: रोटावेटर में फंसकर 12 साल के किशोर की मौत, खेत में जोताई के दौरान हादसा; बच्चे की लाश देख दंपती बदहवास

Mon, 19 Oct 2026 01:04 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 19 Oct 2026 01:04 PM IST
सार

जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मुड़हर गांव में खेत की जुताई के दौरान रोटावेटर में फंसकर 12 वर्षीय साकिब की मौत हो गई। गांव के ही एक व्यक्ति के ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो रही थी। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। किशोर की मौत से गांव में शोक की लहर है।

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Azamgarh boy dies after getting caught rotavator accident occurs during field ploughing in azamgarh
साकिब की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद

विस्तार
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गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मुड़हर गांव में खेत की जोताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आने से 12 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि किशोर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। किशोर की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

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मुड़हर गांव निवासी अमर का 12 वर्षीय पुत्र साकिब खेत में जुताई के दौरान हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक व्यक्ति के ट्रैक्टर से खेत की जुताई की जा रही थी। इसी दौरान किसी तरह साकिब रोटावेटर की चपेट में आ गया और उसमें फंस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
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घटना की जानकारी होते ही परिजन और आसपास के ग्रामीण खेत की ओर दौड़ पड़े। किशोर को रोटावेटर में फंसा देखकर लोग घबरा गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल साकिब की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई। किशोर की मौत की खबर सुनकर गांव के लोग भी उसके घर पहुंचने लगे।

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परिजनों में मचा कोहराम

साकिब की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घर में जहां किशोर की मौजूदगी से रौनक रहती थी, वहीं हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। गांव के लोग भी घटना से स्तब्ध हैं और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं।

खेत में कृषि कार्य के दौरान हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। कम उम्र में किशोर की मौत से गांव में शोक का माहौल है। घटना के बाद ग्रामीणों के बीच हादसे को लेकर चर्चा होती रही। ट्रैक्टर से जुताई के दौरान हुए इस हादसे ने कृषि कार्य में सावधानी बरतने की जरूरत को भी रेखांकित किया है।

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