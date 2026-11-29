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आयुर्वेद की समृद्ध ज्ञान-परंपरा को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में विश्वविद्यालय स्तर पर विशेष पहल की गई है। कुलपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्पार्क (स्टूडेंट शिप प्रोग्राम फार आयुर्वेद रिसर्च नॉलेज) योजना के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। इस योजना के तहत बीएएमएस प्रथम से चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों को मौलिक शोध परियोजना पूर्ण करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही शोध प्रस्ताव तैयार करने एवं उसे क्रियान्वित करने के लिए सीसीआरएएस के विशेषज्ञों का तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध हो सकेगा। कुलपति ने बताया कि छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अक्तूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की प्राचीन ज्ञान-परंपरा को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ना समय की आवश्यकता है।

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आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए शोध, नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि विद्यार्थियों को दी जाएगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने आयुष के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीआरएसएस) की स्पार्क योजना को लाभकारी बताया।