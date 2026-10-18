अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति: वाराणसी और गाजीपुर में आज होगी परीक्षा, आधे घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा

अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से कराई जाने वाली अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा-2026 में पहले चरण की परीक्षा रविवार को होगी। वाराणसी और गाजीपुर में होने वाली परीक्षा के लिए संबंधित छात्रों को प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) जारी किया जा चुका है। इसमें परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के आधार घंटा पहले तक पहुंचने को कहा गया है।

विज्ञापन

अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण की परीक्षा 18 अक्तूबर और दूसरे चरण की परीक्षा 25 अक्तूबर को होगी। वाराणसी में इस परीक्षा के लिए अशोका इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पहड़िया को केंद्र बनाया गया है। कक्षा 9 से 12 तक के कुल 2719 विद्यार्थी सुबह 11 से 12.30 बजे तक परीक्षा देंगे। गाजीपुर में आदर्श बुद्धिस्ट इंटर कॉलेज चावनी लाइन में परीक्षा का केंद्र है। यहां कुल 1174 छात्र पंजीकृत है।परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों के फार्मों की जांच के बाद पात्र पाए गए सभी विद्यार्थियों को प्रवेश-पत्र का लिंक उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। प्रवेश-पत्र में कोई भी दिक्कत हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। सभी को परीक्षा वाले दिन केंद्र पर आने पर अपने स्कूल का फोटो पहचान-पत्र या आधार कार्ड साथ लेकर आना होगा। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले पहुंचना होगा।