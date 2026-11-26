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पं. बिरजू महाराज की शिष्या व अकादमी की निदेशिका संगीता सिन्हा ने बृहस्पतिवार को सिगरा स्थित कस्तूरबा नगर कॉलोनी में अपने आवास पर पत्रकारों को बताया कि अकादमी के कथक महोत्सव में देशभर के उभरते और प्रतिष्ठित कलाकारों को मंच मिलेगा। यह महोत्सव 22 वर्षों तक डॉ. राजेंद्र प्रसाद घाट पर होता था।इस महोत्सव में अकादमी की वाराणसी और मुंबई शाखाओं की छात्राएं कथक नृत्य प्रस्तुत करेंगी। मुंबई से पहली बार बनारस आ रहीं निधि प्रभु का एकल कथक होगा। दिल्ली की प्रतिष्ठित कलाकार गौरी दिवाकर एकल कथक प्रस्तुत करेंगी। अकादमी की दोनों शाखाओं के 15 नवांकुर कलाकार भी कथक की प्रस्तुति देंगे। संवाद