अमर उजाला संवाद: काशी के विकास में सहयोग दे समाज, जागरूकता और जिम्मेदारी दोनों जरूरी; साझा किए गए विचार

काशी के विकास को गति देने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी, नागरिकों में जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव जरूरी है। जाति-धर्म से ऊपर उठकर वंचितों को सहयोग, महिलाओं को बराबरी का अधिकार और युवा पीढ़ी को सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करना होगा।

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शहर की आध्यात्मिक पहचान और व्यावसायिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाकर सुनियोजित विकास करना होगा। इन्हीं मुद्दों पर बृहस्पतिवार को अमर उजाला कार्यालय में आयोजित संवाद में विभिन्न समाजों और संगठनों के 15 प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। डेढ़ घंटे की इस चर्चा में प्रतिनिधियों ने अपने संगठनों के बारे में जानकारी भी दी।