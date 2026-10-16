अमर उजाला नवरात्र उत्सव: मातृशक्तियों के सुरों से मां जगदंबा की आराधना, भजनों पर झूमे श्रद्धालु; जयकारे

आज जिले के नौ विद्यालयों में लगेगी पुलिस की पाठशाला : अमर उजाला की ओर से नवरात्र में महिलाओं से संबंधित विशेष आयोजनों की कड़ी में शुक्रवार को नौ विद्यालयों में पुलिस की पाठशाला लगाई जाएगी। सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को अपराध से बचाव, यातायात प्रबंधन, पुलिस की सहायता लेने के बारे में बताया जाएगा।



इन मातृशक्तियों ने की देवी की स्तुति

भजन संध्या में रंजना राय, आस्था शुक्ला, देवद्रीता, आराधना विश्वकर्मा, अंबिका तिवारी, नेहा गिरि, अनीता शर्मा, आयशा सविता, खुशबू गुप्ता, अनन्या शर्मा, सुहानी शुक्ला, अलंकृता अन्नू, पूजा, मिथलेश, मनीषा तिवारी, श्वेता भोंडेले, वीना अग्निहोत्री, अलका पटवर्धन, गुंजन सिन्हा, सबिता त्रिपाठी, जयति पाल, प्रिया मिश्रा, श्रेया प्रिया, सुषमा, अर्चना गुप्ता, डॉ. वत्सना, सीमा और सोनी सहित अन्य कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दीं।