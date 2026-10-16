एयर शो: पांच किमी के दायरे में नहीं होगी पतंगबाजी, तीन दिन पहले से 3 दिन बाद तक घाट किनारे होगी निगरानी; अलर्ट

वाराणसी में 22, 24 और 25 अक्तूबर को होने वाले एयर शो को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विमानों के करतब के दौरान किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए घाट किनारे पांच किलोमीटर के दायरे में पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। एयर शो से तीन दिन पहले से लेकर तीन दिन बाद तक पतंग उड़ाने पर रोक लग सकती है। घाटों के आसपास पतंग की दुकानों को भी बंद कराया जा सकता है। वहीं, नावों का संचालन एक सप्ताह तक रोकने पर भी विचार किया जा रहा है।

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शुक्रवार को एयरफोर्स और प्रशासन के बीच होने वाली बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। एयर शो में करीब 100 लड़ाकू विमान आसमान में करतब दिखाएंगे। इसे देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। नावों का संचालन कब से बंद किया जाएगा, इस पर भी बैठक में फैसला होने की संभावना है।