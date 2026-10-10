{"_id":"6aca65322c07261c580de025","slug":"air-show-in-varanasi-separate-routes-for-5-600-guests-and-temporary-atc-tower-at-namo-ghat-2026-10-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में एयर शो: नमो घाट पर 5600 मेहमानों के लिए अलग रास्ते, अस्थायी एटीसी टावर; आसमान में दिखेगा रोमांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नमो घाट पर 22, 24 और 25 अक्तूबर को मेगा एयर शो की तैयारियां जोरों पर हैं। घाट पर बुलडोजर चलाकर खोदाई और मिट्टी हटाने का काम कराया जा रहा है। मेहमानों के लिए अलग रास्ता बनाया जा रहा है। एयरक्राफ्ट से संपर्क और कंट्रोल बनाए रखने के लिए अस्थाई एटीसी टावर का निर्माण भी कराया जाएगा। शनिवार को प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने स्थलीय व एयरफोर्स के अधिकारियों ने हवाई निरीक्षण किया। विज्ञापन



प्रधानमंत्री के संभावित आगमन को देख वसंता कॉलेज परिसर से हेलीपैड की ओर जाने वाले पक्के रास्ते का निर्माण पूरा हो चुका है। नमो घाट फेज-2 के पास बुलडोजर से खुदाई कराकर मिट्टी हटाई जा रही है, मिट्टी हटाने के बाद दूसरे रास्ते को तैयार किया जाएगा। विज्ञापन



मेहमानों की आवाजाही को सामान्य दर्शकों के रास्ते से अलग रखने की तैयारी है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित आगमन और देश के कोने-कोन से शामिल होने वाले 5600 मेहमानों की आवाजाही के लिए अलग-अलग रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन



अस्थायी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के लिए निर्माण भी शुरू हो गया। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने नमो घाट से गाय घाट तक स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं, वायु सेना के हेलीकॉप्टर ने आसमान से घाट और आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के संभावित आगमन को देख वसंता कॉलेज परिसर से हेलीपैड की ओर जाने वाले पक्के रास्ते का निर्माण पूरा हो चुका है। नमो घाट फेज-2 के पास बुलडोजर से खुदाई कराकर मिट्टी हटाई जा रही है, मिट्टी हटाने के बाद दूसरे रास्ते को तैयार किया जाएगा।मेहमानों की आवाजाही को सामान्य दर्शकों के रास्ते से अलग रखने की तैयारी है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित आगमन और देश के कोने-कोन से शामिल होने वाले 5600 मेहमानों की आवाजाही के लिए अलग-अलग रास्ते तैयार किए जा रहे हैं।अस्थायी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के लिए निर्माण भी शुरू हो गया। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने नमो घाट से गाय घाट तक स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं, वायु सेना के हेलीकॉप्टर ने आसमान से घाट और आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर तैयारियों का जायजा लिया।

Trending Videos

नमो घाट पर उड़ा सेना का चॉपर, देखी गंगा की चौड़ाई

शनिवार दोपहर वायु सेना का हेलीकॉप्टर नमो घाट और आसपास के इलाकों के ऊपर मंडराता रहा। हवाई सर्वे के दौरान घाट की दृश्यता, अलग-अलग स्थानों से गंगा की चौड़ाई और डोमरी की ओर फैली रेती की स्थिति का आकलन किया गया।

हेलीपैड कराया खाली, फेज-थ्री में बन रही कैनोपी

बाढ़ का पानी कम होने के बाद शनिवार को नमो घाट के फेस-थ्री हेलीपैड को खाली कराया गया। अब तक नमो घाट पर चलने वाली टॉय ट्रेन सहित अन्य गाड़ियां खड़ी की जा रही थीं। एयर शो की तैयारियों के मद्देनजर वाहनों को हटाकर हेलीपैड को इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं, फेज-थ्री के प्रवेश वाले हिस्से में रेलिंग के किनारे कैनोपी बनाई जा रही हैं।