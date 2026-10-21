एयर शो के लिए काशी तैयार: 20 लाख लोगों का सैलाब, कहां होगी पार्किंग, कैसे पहुंचेंगे नमो घाट; पढ़ें- पूरा प्लान

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गंगा के आसमान में भारतीय वायुसेना के शौर्य और अद्भुत हवाई करतबों को देखने के लिए काशी तैयार है। 22, 24 और 25 अक्तूबर को प्रस्तावित एयर शो को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। नमो घाट से लेकर डुमरी, सुजाबाद और कटेसर तक सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और दर्शकों की सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आयोजन के दौरान 15 से 20 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने गंगा पार के क्षेत्रों में विशेष व्यवस्थाएं की हैं। विज्ञापन



बुधवार, 21 अक्तूबर को सुबह 10:40 बजे प्रस्तावित ट्रायल को देखने के लिए वाराणसी के अलावा आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर सहित आसपास के जिलों से भी लोग घाटों पर पहुंचे। लोगों का कहना है कि मुख्य आयोजन के दिनों में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में ट्रायल देखने के लिए पहले ही पहुंचना बेहतर है, ताकि भीड़ और जाम से बचा जा सके। विज्ञापन

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नमो घाट पर प्रधानमंत्री के लिए मंच तैयार

एयर शो के मुख्य आकर्षणों में से एक नमो घाट पर 25 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के लिए मंच तैयार हो चुका है। मंच के दोनों तरफ सैकड़ों कॉटेज भी बनाए गए हैं। आयोजन स्थल पर दर्शकों की आवाजाही, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए संबंधित विभागों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।



एयर शो को लेकर नमो घाट और आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन का जोर इस बात पर है कि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था और यातायात संचालन प्रभावित न हो।

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19 ब्लॉकों में सीसीटीवी, वॉच टावर और पेयजल की व्यवस्था

गंगा पार डुमरी, सुजाबाद और कटेसर क्षेत्र में दर्शकों की सुविधा के लिए 19 ब्लॉक बनाए गए हैं। इन ब्लॉकों में सीसीटीवी कैमरे, माइक, पेयजल, मोबाइल शौचालय और अस्थायी शौचालय सहित आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा और भीड़ की निगरानी के लिए सभी ब्लॉकों में वॉच टावर भी लगाए गए हैं।



दर्शकों की भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए प्रवेश मार्गों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए पांच प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य लोगों की आवाजाही को व्यवस्थित करना और जरूरत पड़ने पर भीड़ को अलग-अलग मार्गों से नियंत्रित करना है।



प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक साथ बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उनके वापस लौटने की होगी। इसे देखते हुए पार्किंग, पैदल मार्ग और सुरक्षा निगरानी को महत्वपूर्ण बनाया गया है।

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पड़ाव में पांच हजार वाहनों की पार्किंग, आगे नहीं जा सकेंगे वाहन

एयर शो के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पड़ाव की तरफ लगभग पांच हजार वाहनों की पार्किंग तैयार की गई है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, पड़ाव-रामनगर मार्ग से गंगा की ओर जाने वाले वाहनों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों को मार्ग के बाईं तरफ निर्धारित पार्किंग स्थल पर रोक दिया जाएगा।



पार्किंग में वाहन खड़ा करने के बाद दर्शकों को लगभग 300 से 400 मीटर पैदल चलकर एयर शो देखने के लिए निर्धारित स्थान तक पहुंचना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य आयोजन स्थल के आसपास वाहनों का दबाव कम करना और जाम की स्थिति से बचना है।



प्रशासन की ओर से दर्शकों से अपील की जा रही है कि वे निर्धारित पार्किंग का ही इस्तेमाल करें और यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करें। बड़ी संख्या में निजी वाहनों के पहुंचने की आशंका के कारण पार्किंग व्यवस्था को आयोजन का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

सुबह 11:40 से दोपहर दो बजे तक दिखेगा हवाई रोमांच

वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि एयर शो 22, 24 और 25 अक्तूबर को आयोजित होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पहला शो सुबह 11:40 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा शो दोपहर एक बजे से दो बजे तक होगा। इस तरह दर्शकों को लगभग दो घंटे 20 मिनट तक वायुसेना के हवाई प्रदर्शन देखने का अवसर मिलेगा।



तीनों दिनों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। अनुमानित 15 से 20 लाख दर्शकों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष रूप से गंगा पार के क्षेत्रों में व्यवस्थाओं पर जोर दिया है। डुमरी की तरफ दर्शकों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने के कारण वहां बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं।