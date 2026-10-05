यूपी में दर्दनाक हादसा: गया में पिंडदान के बाद अयोध्या जा रही बस ट्रक से टकराई, 22 यात्री घायल; पहुंची पुलिस

गया में पितृपक्ष मेले के दौरान पिंडदान का कार्य संपन्न करने के बाद अयोध्या जा रही यात्रियों से भरी बस सोमवार की भोर में वीर कुंवर सिंह सेतु के नए पुल पर हादसे का शिकार हो गई। करीब सुबह चार बजे बस आगे चल रहे ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक समेत करीब 22 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को बक्सर पुलिस की मदद से बक्सर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायल खतरे से बाहर हैं।

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बताया गया कि बस में सवार सभी यात्री तेलंगाना के रहने वाले हैं। गया में पितृपक्ष मेले में पिंडदान करने के बाद सभी अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। वीर कुंवर सिंह सेतु पर पहुंचते ही बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद पुल पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बक्सर और नरहीं पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला।