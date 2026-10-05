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Varanasi News: बनारस से प्रयागराज रेल रूट पर तीन दिन चलेगा विशेष मरम्मत अभियान

Mon, 05 Oct 2026 02:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:20 AM IST
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A special repair drive will be conducted for three days on the Banaras-Prayagraj rail route
पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से बनारस से प्रयागराज रामबाग रेल खंड पर माधो सिंह स्टेशन यार्ड के पास रेलवे समपार फाटक पर विशेष अभियान चलाकर मरम्मत कार्य कराया जाएगा। इस वजह से 6 अक्तूबर से आठ अक्तूबर की सुबह तक अलग-अलग समय पर रेलवे फाटक के दोनों तरफ से सड़क यातायात बाधित रहेगा। रात 11 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक सड़क यातायात बाधित रहेगा। रेलवे की ओर से इसकी सूचना रविवार को जारी कर दी गई है। रेलवे प्रशासन की ओर से लोगों से इन निर्धारित समयावधि पर समपार फाटक के रास्ते से न जाकर वैकल्पिक/परिवर्तित मार्ग का उपयोग करने की अपील की है।
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