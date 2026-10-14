नवरात्रि के चौथा दिन: विंध्याचल धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजा दरबार

गंगा घाटों पर भी उमड़ी भीड़

मां के दर्शन से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद भक्त माता के दरबार में पहुंचे और दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुतियां भी डालीं।



नवरात्र के चलते पूरे विंध्याचल क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। जगह-जगह हवन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पंडा समाज और प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं।



सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट रहा। मंदिर और आसपास के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा के साथ भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की गई। विंध्याचल के अलावा अष्टभुजा पहाड़ी पर मां अष्टभुजा देवी, मां काली और मां तारा देवी के मंदिरों को रंग-बिरंगी रोशनी और फूल-पत्तियों से सजाया गया है। रात में मंदिरों की भव्य सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही।