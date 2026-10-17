वाराणसी: बीएचयू अस्पताल की आयुर्वेद ओपीडी में घुसा कोबरा, फन उठाते ही मरीजों में मची भगदड़

करीब 15 मिनट तक एक जगह रहा सांप

सांप के दिखाई देने की सूचना पर अस्पताल के सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। हालांकि, फन उठाए बैठे सांप के नजदीक जाने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। करीब 15 मिनट तक सांप वहीं रहा। इसके बाद वह पीछे की ओर मुड़ा और आयुर्वेद ओपीडी ब्लॉक की तरफ चला गया।

लोगों के अनुसार, सांप वहां एक पाइप के रास्ते बाथरूम में घुस गया। उसके वहां से हटने के बाद मरीजों और तीमारदारों ने राहत की सांस ली।



जांच और इलाज के लिए आते हैं मरीज

बीएचयू अस्पताल की ओपीडी में वाराणसी सहित दूर-दराज के जिलों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने आते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद कई मरीज जांच और रिपोर्ट के लिए परिसर में अलग-अलग स्थानों पर बैठते हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर में सांप दिखाई देने से वहां मौजूद लोगों में डर फैल गया।