फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   A bond of five lakh rupees will have to be submitted for MD and MS admissions at BHU.

Varanasi News: बीएचयू में एमडी, एमएस दाखिले के लिए जमा करना होगा पांच लाख का बॉन्ड

Mon, 19 Oct 2026 02:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
A bond of five lakh rupees will have to be submitted for MD and MS admissions at BHU.
आईएमएस बीएचयू में एमडी-एमएस सत्र 2025 में दाखिले के लिए अगले महीने तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रवेश को लेकर जो बुलेटिन जारी की गई है। इसमें यह बताया गया है कि दाखिले के लिए अभ्यर्थियों को 5 लाख का एग्रीमेंट बॉन्ड जमा करना होगा। भरे गए परीक्षा फॉर्मों का सत्यापन होने के बाद 40,476 रुपये फीस भी जमा करनी होगी।
विज्ञापन

नीट पीजी में दाखिले के लिए जारी बुलेटिन के अनुसार अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र समेत कई आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज में गड़बड़ी मिलने पर आवंटित सीट और दाखिला निरस्त किया जा सकता है। दाखिले के लिए मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) का सीट आवंटन पत्र, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) का प्रवेश पत्र और परिणाम/रैंक पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा एमबीबीएस प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रोफेशनल परीक्षाओं की अंकतालिका, डिग्री या प्रोविजनल प्रमाणपत्र, इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाणपत्र और एमसीआई/एनएमसी का स्थायी या प्रोविजनल पंजीकरण प्रमाणपत्र देना होगा। इसके अलावा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले संस्थान के प्रमुख से चरित्र प्रमाणपत्र, छह पासपोर्ट आकार की फोटो सहित अन्य जरूरी कागजात भी अभ्यर्थियों से लाने को कहा गया है। चिकित्सा संकाय के प्रमुख प्रो. संजय गुप्ता का कहना है कि एमडी, एमएस में दाखिले की प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न कराई जाएगी। अगले महीने 20 नवंबर से क्लास शुरू होने की संभावनाएं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed