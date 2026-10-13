वाराणसी: मुसम्मी की बोरियों के नीचे छिपाकर बिहार ले जा रहे थे 74 पेटी शराब, दो गिरफ्तार

मुसम्मी की बोरियों के नीचे मिली शराब

पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो उसमें मुसम्मी की बोरियां रखी मिलीं। उन्हें हटाने पर नीचे हल्के पीले रंग की प्लास्टिक की बोरियों में अंग्रेजी शराब मिली। जांच के दौरान कुल 19 बोरियों से 74 पेटी ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की बरामद हुई। एक पेटी में 180 मिलीलीटर के 48 टेट्रा पैक मिले। शराब पर बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश में ही मान्य होने का उल्लेख था। पुलिस के अनुसार, आरोपी शराब से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके।



बिहार में बेचने के लिए ले जाने की बात कही

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि रोजगार नहीं होने के कारण वे शराब बिहार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60, 63 और 72 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।