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वाराणसी: मुसम्मी की बोरियों के नीचे छिपाकर बिहार ले जा रहे थे 74 पेटी शराब, दो गिरफ्तार

Tue, 13 Oct 2026 05:26 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Tue, 13 Oct 2026 05:26 PM IST
सार

वाराणसी के सारनाथ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अनुपम नगर कॉलोनी से दो युवकों को गिरफ्तार कर पिकअप से 74 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस के अनुसार, शराब की कुल मात्रा 639.36 लीटर है और आरोपी इसे बिहार ले जाने की तैयारी में थे।

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74 cartons of liquor being smuggled under sacks of sweet limes in Varanasi two arrested
74 पेटी शराब, दो गिरफ्तार - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सारनाथ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सोमवार रात अनुपम नगर कॉलोनी की गली से दो युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, महिंद्रा बोलेरो पिकअप में मुसम्मी की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई 74 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। बरामद शराब की कुल मात्रा 639.36 लीटर बताई गई है। पुलिस ने पिकअप वाहन को भी कब्जे में ले लिया है।

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पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सारनाथ के गणपत नगर निवासी राकेश गुप्ता (27) और चौक थाना क्षेत्र के हड़हा निवासी राहुल सेठ (28) के रूप में हुई है। दोनों को 12 अक्तूबर की रात करीब 10:15 बजे गिरफ्तार किया गया।
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मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस
पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सोमवार को सारनाथ पुलिस की टीम पंचकोशी चौराहे पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एसओजी-2 की टीम भी वहां पहुंची। पुलिसकर्मी अवैध शराब की तस्करी और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के संबंध में बातचीत कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि अनुपम नगर कॉलोनी की गली में खड़ी पिकअप से शराब बिहार ले जाने की तैयारी है।
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सूचना के आधार पर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक, पिकअप में बैठे दोनों युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया।

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मुसम्मी की बोरियों के नीचे मिली शराब
पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो उसमें मुसम्मी की बोरियां रखी मिलीं। उन्हें हटाने पर नीचे हल्के पीले रंग की प्लास्टिक की बोरियों में अंग्रेजी शराब मिली। जांच के दौरान कुल 19 बोरियों से 74 पेटी ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की बरामद हुई। एक पेटी में 180 मिलीलीटर के 48 टेट्रा पैक मिले। शराब पर बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश में ही मान्य होने का उल्लेख था। पुलिस के अनुसार, आरोपी शराब से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके।

बिहार में बेचने के लिए ले जाने की बात कही
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि रोजगार नहीं होने के कारण वे शराब बिहार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60, 63 और 72 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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