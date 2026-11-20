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वाराणसी। भारतीय सेना में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सैन्य सेवा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को बीएचयू स्थित 28 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी में जागरूकता व्याख्यान हुआ। सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) वाराणसी की ओर से मुख्यालय भर्ती क्षेत्र, लखनऊ के मार्गदर्शन में हुए कार्यक्रम में 200 से अधिक छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान एआरओ वाराणसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने छात्राओं को भारतीय सेना में कॅरिअर बनाने के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी। उन्हें अग्निवीर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (एमएनएस) और अधिकारी स्तर पर भर्ती की विभिन्न प्रवेश योजनाओं के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना में महिलाओं के लिए कॅरिअर के कई अवसर उपलब्ध हैं। संवाद