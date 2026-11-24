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विवि के पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में आयोजित कार्यपरिषद की बैठक में शैक्षणिक पदों पर कॅरिअर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत शिक्षकों के प्रमोशन के लिए साक्षात्कार पिछले दिनों किया गया था। बैठक में इसका फैसला हुआ। विश्वविद्यालय में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को शासन के आदेश के बाद पारिश्रमिक निर्धारित कर उनके पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के डॉ. नागेंद्र कुमार सिंह, दर्शनशास्त्र विभाग के डॉ. अमरीष राय, मनोविज्ञान विभाग की डॉ. प्रतिभा सिंह, समाजशास्त्र विभाग की डॉ. सौम्य यादव, डॉ. राहुल गुप्ता व डॉ. जयप्रकाश यादव, अंग्रेजी विभाग के डॉ. नवरत्न सिंह, डॉ. कविता आर्या व डॉ. नीरज कुमार सोनकर, हिंदी विभाग के डॉ. अविनाश कुमार सिंह, इतिहास विभाग के डॉ. रविंद्र कुमार गौतम एवं संस्कृत विभाग के डॉ. दीपक कुमार की प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति हुई। साथ ही समाजकार्य विभाग की डॉ. भारती कुरील व इतिहास विभाग की डॉ. अंजना वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर बनीं। बैठक में कुलसचिव डॉ. सुनीता पांडेय, सहायक कुलसचिव डॉ. आनंद कुमार सिंह सहित कार्य परिषद के सदस्य मौजूद रहे।

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काशी विद्यापीठ में 12 शिक्षकों को प्रोफेसर और दो असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रमोशन दिया गया है। विवि में कार्यपरिषद की बैठक में शिक्षकों के प्रमोशन संबंधी चयन समिति की संस्तुति पर मुहर लगाई गई।