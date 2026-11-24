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ये होंगे सम्मानित - आचार्य ऋषिदेव त्रिपाठी, आचार्य माया शंकर शुक्ल, प्रो. शरदिंदु कुमार त्रिपाठी, डॉ. धर्मराज पांडेय, डॉ. क्षितीश्वर नाथ पांडेय, चंद्र किशोर चतुर्वेदी, डॉ. दया शंकर त्रिपाठी, डॉ. एसएल मौर्य, डॉ. व्यास दत्त शास्त्री, डॉ. चारू दत्त चंद्र त्रिपाठी, डॉ. कन्हैया पांडेय और आचार्य सुरेंद्र पांडेय को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नासिक परिसर के वेद-पौराहित्य-कर्मकांड विद्याशाखा के अध्यक्ष प्रो. मनोज कुमार मिश्र अपना तीनों दिन का व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे।

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बीएचयू में 25 से 27 नवंबर तक वेद विभाग में पूर्व वेदाचार्य महामना के अंतेवासी वेदमूर्ति आचार्य जगन्नाथ त्रिपाठी की याद में तीन दिनों की व्याख्यानमाला होगी। इस कार्यक्रम में 12 विद्वान अंतेवासियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रातिशाख्यों का भाषागत प्रभाव विषय पर मालवीय भवन सभागार में कार्यक्रम होगा। वैदिक वाङ्मय में प्रातिशाख्य ग्रंथों का विशिष्ट स्थान है। ये ग्रंथ वेदों की शाखागत परंपराओं, उच्चारण, स्वर, संधि, ध्वनि-विज्ञान और भाषिक संरचना के संरक्षण और विवेचन के बड़े आधार हैं। व्याख्यानमाला में प्रातिशाख्यों के देशज और वैदिक भाषाओं पर प्रभाव के साथ वैदिक व्याकरण और प्राकृत भाषा के साथ उनके अंतर्संबंधों पर विद्वानों की ओर से विचार-विमर्श किया जाएगा।