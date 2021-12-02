Sambhal News: हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से महिला समेत तीन घायल

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जुनावई थाना क्षेत्र के गांव अजीजपुर निवासी संजय और पंकज सोमवार दोपहर किसी काम से बबराला आए थे। शाम करीब सात बजे दोनों बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही वे इटौआ के पास पहुंचे, उनकी बाइक सड़क पर पैदल जा रही महिला से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने तत्काल एंबुलेंस की मदद से तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में भर्ती कराया। महिला की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया।बबराला थाना प्रभारी लवनीश चौधरी ने बताया इस मामले में सूचना मिली थी। घायलों को इलाज के लिए गुन्नौर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संवाद