Sambhal News: बाइकों की टक्कर में सिपाही सहित तीन घायल

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थाना फैजगंज बेहटा के गांव मुड़िया निवासी नितिन अपने साथी विपिन के साथ बाइक से मुरादाबाद रोड की ओर से घर लौट रहे थे। बदायूं मार्ग पर सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। दूसरी बाइक पर कांठ थाना क्षेत्र के गांव खलीलपुर निवासी शोभित सवार थे। वह बदायूं जिले में पीएसी में सिपाही के पद पर तैनात हैं। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से घायलों को सीएचसी लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद नितिन और विपिन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं, शोभित के परिजन उन्हें मुरादाबाद के निजी अस्पताल ले गए। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हरवेंद्र सिंह ने बताया कि घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया था। बेहतर उपचार के लिए उन्हें रेफर किया गया। संवाद