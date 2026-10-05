Sambhal News: फल विक्रेता के घर के ताले तोड़कर दिनदहाड़े चोरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहबाजपुर कलां गांव के रहने वाले फल विक्रेता इब्राहीम रोज की तरह फेरी लगाकर फल बेचने गए थे। पत्नी कौसर कमरे और मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर गांव में ही रिश्तेदार के घर गई थी। इसी दौरान चोर पीछे के निर्माणाधीन मकान की छत के रास्ते घर में दाखिल हुए। उन्होंने कमरे की खिड़की तोड़ी और अंदर रखी अलमारी का लॉक तोड़ दिया।परिजनों के अनुसार अलमारी में मकान बनाने के लिए रखे गए एक लाख 90 हजार रुपये नकद और सोने का हार, झाले, बालियां, लौंग, अंगूठी, पेंडल व चांदी की पायल समेत करीब सात लाख रुपये का जेवरात रखा था, जिसे चोर समेटकर फरार हो गए। कुछ देर बाद जब कौसर घर लौटी और मुख्य दरवाजे का ताला खोलकर अंदर पहुंची तो खिड़की टूटी और अलमारी का सामान बिखरा देख शोर मचा दिया।सूचना पर असमोली पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। असमोली सीओ अमन सिंह ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। आगे की जांच पड़ताल जारी है।दूसरी वारदात: चांदी वर्क के कारखाने में चोरीइसी गांव में रविवार रात चांदी वर्क के कारखाने में भी चोरी हो गई। गांव निवासी अरशद का आबादी के बाहर कारखाना है। रात में चोरों ने जाली काटकर करीब 200 ग्राम चांदी वर्क और उपकरण चोरी कर लिए। सुबह घटना का पता चलने पर पीड़ित ने छानबीन कर एक आरोपी को सामान सहित पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। कारखानेदार के अनुसार सामान वापस मिलने पर आरोपी को छोड़ दिया गया।