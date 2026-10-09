Sambhal News: कांग्रेसियों ने संभल में मार्च निकाला, रोकने पर पुलिस से नोकझोंक

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शहर अध्यक्ष शिवकिशोर गौतम के नेतृत्व में कांग्रेसी तरीन कैंपस चौधरी सराय पर एकत्रित हुए थे। यहां से दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के सांसद व वरिष्ठ नेताओं पर पुलिस द्वारा की गई धक्का-मुक्की के विरोध में शांतिपूर्वक मार्च शुरू किया गया था। शिवकिशोर गौतम ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गलत ढंग से एसआईआर करवा रहे हैं।उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। गौतम ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में जनता को वोट करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस अधिकार को किसी भी कीमत पर ज्ञानेश द्वारा खत्म नहीं करने दिया जाएगा।इस दौरान मुशीर तरीन, तौकीर अहमद और इरफान खान सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहम्मद शफी, मोहम्मद सुहानी और महताब आलम भी प्रदर्शन में शामिल थे। जीशान सिद्दीकी, बब्बू खान और राहत जान ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिशुपाल जाटव और अकील अहमद जैसे अन्य नेता भी मार्च का हिस्सा थे।