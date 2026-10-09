फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   The SP Traders' Wing will fight for the rights of businesspeople.

Sambhal News: कांग्रेसियों ने संभल में मार्च निकाला, रोकने पर पुलिस से नोकझोंक

Fri, 09 Oct 2026 02:50 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:50 AM IST
विज्ञापन
The SP Traders' Wing will fight for the rights of businesspeople.
संभल। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च निकाला। पुलिस ने कांग्रेसियों को रास्ते में ही रोक लिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई।
विज्ञापन

शहर अध्यक्ष शिवकिशोर गौतम के नेतृत्व में कांग्रेसी तरीन कैंपस चौधरी सराय पर एकत्रित हुए थे। यहां से दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के सांसद व वरिष्ठ नेताओं पर पुलिस द्वारा की गई धक्का-मुक्की के विरोध में शांतिपूर्वक मार्च शुरू किया गया था। शिवकिशोर गौतम ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गलत ढंग से एसआईआर करवा रहे हैं।
विज्ञापन

उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। गौतम ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में जनता को वोट करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस अधिकार को किसी भी कीमत पर ज्ञानेश द्वारा खत्म नहीं करने दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान मुशीर तरीन, तौकीर अहमद और इरफान खान सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहम्मद शफी, मोहम्मद सुहानी और महताब आलम भी प्रदर्शन में शामिल थे। जीशान सिद्दीकी, बब्बू खान और राहत जान ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिशुपाल जाटव और अकील अहमद जैसे अन्य नेता भी मार्च का हिस्सा थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed