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मृतका के भाई शाहनवाज ने बताया कि उसकी बड़ी बहन ने 23 वर्ष पहले अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था। शाहनवाज के अनुसार, करीब सात-आठ वर्ष से उसका पति दहेज के लिए राहेमीन के साथ मारपीट करता था। करीब आठ महीने पहले राहेमीन ने मोहल्ले में ही फरुख जफर के मकान में दो हजार रुपये महीने पर कमरा किराए पर लिया था। उसकी कोई संतान नहीं थी।उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मंगलवार की रात से ही पति द्वारा मारपीट की जा रही थी। बुधवार को भी उसे बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। राहेमीन के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। शाहनवाज ने आरोप लगाया कि पति द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट आम बात हो गई थी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।0000बुधवार को को भी पीटा थामृतका के भाई शाहनवाज ने बताया कि उनकी बहन का पति शराब का आदी हो गया था। शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था। बुधवार की दोपहर भी सड़क पर गिराकर पीटा था। मोहल्ले के लोगों ने बचाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी गाली गलौज की थी। बताया कि वह कभी-कभी काम करता था और उसमें भी खर्च के लिए रुपये नहीं देता था।0000कोटमहिला की मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पति-पत्नी का विवाद सामने आया है। महिला की मौत का कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आगे की जांच थाना पुलिस कर रही है।विकास चंद्र त्रिपाठी, एसपी