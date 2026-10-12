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Sambhal News: इंतजार करती रह गई दुल्हन...नहीं पहुंची बरात

Mon, 12 Oct 2026 02:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:05 AM IST
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The bride kept waiting... the wedding procession never arrived.
संभल। रायसत्ती थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को आयोजित शादी समारोह के मंडप पर बरात नहीं पहुंची। ऐन वक्त पर दूल्हे के गायब होने का दावा किया गया। इससे परेशान दुल्हन पक्ष ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। दुल्हन पक्ष के होश उड़े हुए हैं। लाखों रुपये खर्च कर शादी के कार्यक्रम की तैयारियां की गई थीं। अब यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
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दरअसल, गांव में रविवार की सुबह दस बजे शादी के लिए सारी तैयारी हो गई थी। दुल्हन पक्ष दूल्हे और बरात के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन यह इंतजार खत्म नहीं हुआ। दूल्हा ऐन वक्त पर गायब हो गया। इससे शादी की शहनाई के स्वर थम गए। दूल्हे की खूब तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिला। इस पर दुल्हन पक्ष ने पुलिस को सूचना दी।
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बताते चलें कि एक गांव निवासी व्यक्ति के पांच बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है, जो इकलौती है। इसी की शादी गांव सिसौना निवासी युवक के साथ तय हुई थी। रविवार को बरात आनी थी लेकिन बरात से पहले ही दूल्हा गायब हो गया। इस कारण बरात नहीं जा सकी। दूल्हा क्यों गायब हुआ इसकी जानकारी उसके परिजन भी दुल्हन पक्ष को नहीं दे पाए हैं। वहीं, दूसरी ओर बरातियों के लिए तैयार खाना व नाश्ता भी रखा रह गया। गांव में लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।
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बरात नहीं आने का मामला संज्ञान में है। दोनों पक्षों के बीच वार्ता चल रही है। तहरीर मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी।
अमन सिंह, सीओ, असमोली
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