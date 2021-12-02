Sambhal News: किसानों को उपलब्ध कराई गई स्ट्रॉबेरी की पौध

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जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देशन में किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी सौरभ बंसल ने बताया कि यह पौध कुल 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती के लिए दी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है।पंजीकरण और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पात्र किसानों को स्ट्रॉबेरी की पौध मिलती है। स्ट्रॉबेरी की यह विशेष पौध पुणे से मंगाई जाती है। किसानों की मांग और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौध की आपूर्ति एक साथ की जाती है।आय बढ़ाने के लिए पंजीकरण करेंजिला उद्यान अधिकारी सौरभ बंसल ने किसानों से अपील की। उन्होंने कहा कि वे बागवानी विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं। इसके लिए निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द पंजीकरण कराएं। उद्यानिकी फसलों की खेती अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।