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ऐंचोड़ा थाना प्रभारी कमलेश कुमार का कहना है कि मृतक अवैध शस्त्र रखने के मामले में दोबारा जेल जाने के डर से तनाव में था। मंगलवार सुबह नशे की हालत में उसने गोली मारकर जान दे दी।मृतक की पत्नी बबली ने बताया कि मंगलवार को वह घर के नजदीक खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गई थी। करीब 11 बजे गोली की आवाज आने पर घर पहुंची तो पति कमरे में खून से लथपथ पड़े थे। बताया कि बेटा अमन तिगरी गंगा स्नान करने के लिए गया था और बेटी की एक वर्ष पहले शादी हो चुकी है। पति कई दिन से तनाव में शराब का ज्यादा सेवन कर रहे थे। उसके मना करने पर झगड़ा करने लगते थे।थाना प्रभारी कमलेश कुमार के अनुसार, मृतक के खिलाफ 2024 में तमंचा लहराने का मामला दर्ज किया था। पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य उसके खिलाफ थे। निर्णय भी आने वाला था, जिससे दोबारा जेल जाने के डर से तनाव में आकर कई दिन से शराब का अत्यधिक सेवन कर रहा था।मंगलवार सुबह शराब के नशे में उसने अवैध तमंचे से गोली मारकर जान दे दी। वहीं घटना की सूचना पर असमोली सीओ अमन सिंह ने भी पहुंचकर जांच-पड़ताल की। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए।