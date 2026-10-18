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Sambhal News: हैकफ्लक्स में सरस्वती विद्या मंदिर संभल प्रथम

Sun, 18 Oct 2026 02:37 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:37 AM IST
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Saraswati Vidya Mandir, Sambhal, stands first in Hackflux.
संभल। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हैकफ्लक्स 2.0 हैकाथॉन में सरस्वती विद्या मंदिर संभल ने पहला स्थान प्राप्त किया। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल चंदौसी दूसरे और मेजबान बाल विद्या मंदिर संभल तीसरे स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता में 70 विद्यार्थियों ने अपनी तकनीकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
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हैकफ्लक्स में न्यू सत्यम एकेडमी, आरआरके स्कूल, भगत जी इंटरनेशनल, सिल्वर स्टोन, सरस्वती विद्या मंदिर, पीएम श्री यूपीएस, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और बाल विद्या मंदिर के विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यालय के एटीएल मेंटर आलोक राय ने बताया कि हैकाथॉन ने विद्यार्थियों को विचारों को तकनीकी समाधानों में बदलने का अनुभव दिए।
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यह आयोजन टीम के साथ मिलकर काम करने का व्यावहारिक अवसर भी था। निर्णायक के रूप में गिटहब विशेषज्ञ प्रियांशी राय और बीटेक (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के विद्यार्थी यशवर्धन पंवार ने भूमिका निभाई। उन्होंने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया और रचनात्मक विचारों को व्यावहारिक समाधानों में बदलने में सहयोग दिया।
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नवाचार और भविष्य की तैयारी
बाल विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य मनीष पंवार ने कहा कि आज के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केवल उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आयोजन का प्रबंधन नस्पर्शी शर्मा, फाज खान और हानिया परवीन ने किया। विद्यालय के प्रबंधक अमिताभ गर्ग ने कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि संभल जैसे शहरों में तकनीक आधारित नवाचारपरक कार्यक्रम विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं।
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