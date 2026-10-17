Sambhal News: सड़क हादसे में संभल के साइकिल सवार किसान की मौत

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मेवाराम साइकिल से सैदनगली जा रहे थे। नहर पार करते समय अज्ञात वाहन ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की। मृतक के तीन बेटे और तीन बेटियां हैं। सभी शादीशुदा हैं।हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। उनके पहुंचने पर सड़क पर कुछ देर जाम जैसी स्थिति बनी रही। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने में जुटी है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संवाद