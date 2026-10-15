फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Raid on private shop; quintals of wheat, rice, and maize seized.

Sambhal News: निजी दुकान पर छापा, क्विंटलों गेहूं-चावल और मक्का बरामद

Thu, 15 Oct 2026 02:35 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Raid on private shop; quintals of wheat, rice, and maize seized.
ओबरी। असमोली ब्लॉक के शहबाजपुर कलां गांव स्थित निजी दुकान पर बुधवार को पुलिस ने छापा मारा तो मक्का, गेहूं और चावल का भारी स्टॉक बरामद किया है। मौके से एक कांटा भी मिला। तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई। ग्राम
विज्ञापन


बुधवार को गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर डीलर द्वारा कार्ड धारकों को राशन वितरण किया जा रहा था। उसी दौरान कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित एक निजी परचून की दुकान पर बोरियों में राशन उतरता देख ग्रामीणों को शक हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर द्वारा वितरण के दौरान ही गल्ला कम तौल कर या कार्ड धारकों को लौटाकर सीधे निजी दुकान पर पहुंचाया जा रहा था, जहां उसे खरीदारी के नाम पर जमा कर ऊंचे दाम पर बेचने की तैयारी थी। ग्रामीणों ने तुरंत डायल 112 को सूचना दी। सूचना पर असमोली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
विज्ञापन


असमोली इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि निजी दुकान से भारी मात्रा में खाद्यान्न बरामद हुआ है। यह खाद्यान्न सरकारी है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पूर्ति विभाग को भी सूचना दी गई है। यदि जांच में पुष्टि होती है कि कोटेदार या किसी जिम्मेदार ने सरकारी गल्ला बेचा है तो मुकदमा दर्ज कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और कोटे को निरस्त करने की संस्तुति भी भेजी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


ग्रामीण बोले- नहीं मिल रहा पूरा राशन
गांव में घटना के बाद कार्ड धारकों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कई महीनों से पूरा राशन नहीं मिल रहा था, कभी अंगूठा लगवाकर राशन बाद में देने की बात कही जाती थी। अब छापे के बाद शक सही साबित हुआ है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ रासुका तक की कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed