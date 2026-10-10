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Sambhal News: खंभे टूटे... कई इलाकों में पांच घंटे बिजली रही बाधित

Sat, 10 Oct 2026 01:50 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 10 Oct 2026 01:50 AM IST
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Poles snapped... power supply disrupted for five hours in several areas.
संभल। शहर में शुक्रवार दोपहर हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भीषण जलभराव हो गया। इसके कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
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बारिश के चलते करीब पांच घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। मोहल्ला हल्लू सराय में तीन बिजली के खंभे टूट गए। इससे कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। असमोली में भी दो बिजली के खंभे टूटने से देर शाम तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी।
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जिला अस्पताल परिसर में पानी भर जाने से मरीजों और उनके परिजनों को आवागमन में दिक्कतें हुई। सांसद के मोहल्ला दीपा सराय की सड़कों पर भी पानी जमा रहा। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी हुई। रोडवेज बस अड्डे पर भी जलभराव के कारण यात्रियों को बसों तक पहुंचने में मुश्किल हुई।
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खग्गू सराय और तुर्तीपुर इल्हा जैसे रिहायशी इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई। इससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आर्य समाज रोड पर भारी जलभराव के कारण यातायात बाधित हुआ। पैदल चलने वालों को घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। शहर के विभिन्न हिस्सों में कई घंटों तक जलभराव की समस्या बनी रही।

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अधिक बारिश के चलते जलभराव की समस्या बन गई थी। शाम तक स्थिति सामान्य हो गई। जिन इलाके में जलभराव की समस्या है वहां आने वाले दिनों में समाधान पूरी तरह कराया जाएगा। जिससे जलभराव की समस्या का सामना न करना पड़े। काम शुरू करा दिया गया है।

आदित्य प्रकाश, ईओ, पालिका संभल।
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असमोली में दो बिजली के खंभे टूटे हैं और हल्लू सराय में तीन खंभों का नुकसान हुआ है। इन खंभों के टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। कर्मचारियों को लगाकर मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। शाम तक स्थिति सामान्य बन गई है।
रघुनाथ तित्तल, एक्सईएन, बिजली निगम
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