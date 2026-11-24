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राठौर ने सोमवार को दोपहर दो बजे एकता विहार कॉलोनी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही। प्रभारी मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद को भी अपने साथ लाना चाहते हैं। हालांकि, राठौर ने कहा कि अभी ओवैसी उन्हें घास नहीं डाल रहे हैं।उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार रहने का आरोप लगाया। राठौर ने बताया कि सपा पहले भी ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही है। बाद में सपा उन्हें भाजपा की बी पार्टी कहती है।उन्होंने कहा कि सपा एक वर्ग के वोटों को एकजुट करने की राजनीतिक रणनीति बना रही है। प्रभारी मंत्री ने जोर दिया कि भाजपा अपनी लंबी लकीर खींचने में भरोसा रखती है। विपक्षी दल गठबंधन बनाकर अपनी गुत्थी और उलझा लेंगे।राठौर ने ओवैसी की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग जैसी राजनीति करना चाहते हैं। ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट कर प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश में ऐसी राजनीति को बढ़ने नहीं देगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी सवाल उठाया कि वे आजम खां की जेल से रिहाई के बाद उनसे मिलने क्यों नहीं पहुंचे।संघ का काम राष्ट्र निर्माण का, राहुल की समझ से परे हैप्रभारी मंत्री ने राहुल गांधी के आरएसएस को पुरुषवादी संगठन बताने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। राठौर ने कहा कि राहुल गांधी को पहले संघ की शाखा में जाकर देखना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी संघ के कार्यक्रम में गए थे। राठौर के अनुसार, संघ राष्ट्र निर्माण का काम करता है, जो राहुल गांधी की समझ से परे है।