Sambhal News: कार्य बहिष्कार कर सीएमओ दफ्तर परिसर में गरजे एनएचएम कर्मी

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यह धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष तनवीर हैदर के नेतृत्व में हुआ। कर्मियों की मुख्य मांगें समान कार्य-समान वेतन और नियमितीकरण हैं। एनएचएम कर्मियों ने बीते तीन दिन जिले भर की सीएचसी व पीएचसी पर बांह पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया था।उनकी मांगों की सुनवाई न होने पर सभी कर्मी सीएमओ दफ्तर परिसर में एकत्र हुए। तनवीर हैदर ने बताया कि कार्य बहिष्कार से कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। इनमें एनसीडी कार्यक्रम, आरबीएसके, राष्ट्रीय क्षय रोग और जननी सुरक्षा योजना शामिल हैं।इन सभी कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग बाधित हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सुनवाई नहीं हुई, तो आगामी दिनों में सभी एनएचएम कर्मी लखनऊ में होने वाले धरने में शामिल होने के लिए बसों से कूच करेंगे।स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असरइस प्रदर्शन में जिला महामंत्री हरवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। उनके साथ नीरज शर्मा, कोमपाल यादव, सुदेश यादव, रचना, नितिका मित्तल, मीनाक्षी, सुनीता, शीतल और मीना बेगम जैसे कई कर्मी शामिल थे। एनएचएम कर्मियों के इस कार्य बहिष्कार से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ा है। कई आवश्यक स्वास्थ्य योजनाएं प्रभावित हुई हैं।