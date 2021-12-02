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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Mud-roof collapses; mother and daughter injured

Sambhal News: भरभरा कर गिरी कच्ची छत, मां-बेटी घायल

Tue, 20 Oct 2026 12:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:25 AM IST
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Mud-roof collapses; mother and daughter injured
बनियाठेर। थाना क्षेत्र के देवापुर गांव में रविवार सुबह एक मकान की कच्ची छत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में मां और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों घायलों का संभल के संयुक्त चिकित्सालय में उपचार चल रहा है।
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यह घटना रविवार सुबह करीब नौ बजे हुई, जब अफसाना (33) बेटी अनम (12) के साथ घर में नाश्ता कर रही थीं। अत्यधिक मिट्टी के दबाव के कारण कच्ची छत अचानक नीचे आ गिरी। मां-बेटी मलबे में दब गईं और उन्हें गंभीर चोटें आईं। धमाके की आवाज सुनकर पास-पड़ोस के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को संयुक्त चिकित्सालय संभल भेजा। अफसाना के पति नाजिम गांव से बाहर रहकर मजदूरी करते हैं।
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और संबंधित अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। थानाध्यक्ष बोबिंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें देवापुर में एक मकान की छत गिरने की जानकारी मिली थी। पुष्टि की, दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है।
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