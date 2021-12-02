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परिजनों ने बताया कि रामवीर अपनी बाइक से गांव की परचून की दुकान से घरेलू सामान लेने गए थे। बबराला-अनूपशहर मार्ग पर पहुंचते ही बबराला की ओर से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रामवीर गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना मिलने पर परिजन उन्हें निजी वाहन से पहले बुलंदशहर के अनूपशहर ले गए। वहां निजी अस्पताल के चिकित्सक ने उनकी नाजुक हालत देखते हुए मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया था। मेरठ के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।मृतक की पत्नी ओमवती ने बताया कि रामवीर खेती-बाड़ी का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। पति की मौत के बाद उनके सामने चार मासूम बच्चों के पालन-पोषण का संकट खड़ा हो गया है। पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ गुन्नौर अंकित मिश्रा ने बताया कि रजपुरा पुलिस ने पंचनामा के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।