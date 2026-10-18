Sambhal News: रंग भरो प्रतियोगिता में काव्यांश वार्ष्णेय प्रथम

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काव्या यादव दूसरे और कनक गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता में लगभग 125 बच्चों ने उत्साह से भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता प्रेम शंकर की स्मृति में आयोजित की गई थी। चौधरी विवेक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।सीमा वार्ष्णेय विशिष्ट अतिथि थीं। चौधरी वैभव कुमार ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बच्चों को देवी मां दुर्गा के चित्र वाली शीट दी गई। उन्हें एक घंटे के भीतर इसमें रंग भरने थे। बच्चों ने अपनी कल्पना से सुंदर चित्र बनाए। निर्णायक मंडल को विजेताओं का चयन करना कठिन लगा।कार्यक्रम के दौरान लोकेश डांस एकेडमी के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। दर्शकों ने इन प्रस्तुतियों का आनंद लिया। लकी ड्रॉ कूपन के माध्यम से भी कई पुरस्कार वितरित किए गए। प्रतियोगिता का संयुक्त संचालन मंगेश वार्ष्णेय और महामंत्री संजय गुप्ता ने किया। इस अवसर पर शिक्षक सभा के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।चंदौसी। श्री वार्ष्णेय शिक्षक सभा, चन्दौसी के तत्वावधान में शारदीय नवरात्रि महोत्सव एवं दशहरा मेला के उपलक्ष्य में श्रीराम बाग धाम के रामलीला रंगमंच परिसर में आयोजित भव्य रंग भरो प्रतियोगिता में काव्यांश वार्ष्णेय ने प्रथम, काव्या यादव ने द्वितीय और कनक गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में लगभग 125 बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता का आयोजन प्रेम शंकर की स्मृति में किया गया। मुख्य अतिथि चौधरी विवेक कुमार रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सीमा वार्ष्णेय उपस्थित रहीं। चौधरी वैभव कुमार ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसके बाद बच्चों को देवी मां दुर्गा के चित्र वाली आर्ट शीट दी गई, जिसमें उन्हें एक घंटे के भीतर रंग भरने थे। बच्चों ने अपनी कल्पनाशीलता और कलात्मक कौशल का परिचय देते हुए आकर्षक चित्र तैयार किए। उनकी सुंदर कलाकृतियों को देखकर निर्णायक मंडल के लिए विजेताओं का चयन करना कठिन हो गया। कार्यक्रम के दौरान लोकेश डांस एकेडमी के बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं, लकी ड्रॉ कूपन के माध्यम से भी अनेक पुरस्कार वितरित किए गए।संयुक्त संचालन मंगेश वार्ष्णेय एवं महामंत्री संजय गुप्ता ने किया। इस अवसर पर डॉ. सुशील कुमार, कृष्ण गोपाल गुप्ता, ज्ञान प्रकाश वार्ष्णेय, गीता वार्ष्णेय, अमित केएस वार्ष्णेय, विपिन वार्ष्णेय ‘बालाजी’, दीपा वार्ष्णेय, दिव्यांशु नारायण, संजीव बाबू, अंकुर गुप्ता, दीपक वार्ष्णेय, शशांक वार्ष्णेय, देवेंद्र वार्ष्णेय, राम किशोर वार्ष्णेय, राजेंद्र पाल गुप्ता सहित शिक्षक सभा के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।