Sambhal News: अज्ञात वाहन की टक्कर से जनसेवा केंद्र संचालक की मौत

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दोनों आटा गांव से अपने गांव गुमथल लौट रहे थे। मुकेश मौर्य और कुंवरपाल मौर्य बुलेट बाइक पर सवार थे। चंदौसी-बहजोई मार्ग पर मेगा मॉल के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद राहगीरों ने दोनों को चंदौसी के निजी अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान मुकेश ने दम तोड़ दिया। कुंवरपाल की हालत गंभीर बनी हुई है।थाना प्रभारी बोबिंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।मुकेश मौर्य तीन भाइयों में सबसे छोटे थे और उनके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। सात वर्ष पहले उनकी शादी प्रेमवती से हुई थी। उनका एक बेटा एरिश है, जो कक्षा एक में पढ़ता है। मुकेश गांव में जनसेवा केंद्र और मेडिकल स्टोर चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी मौत से पत्नी और मासूम बेटे के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है।बनियाठेर। रविवार शाम करीब 6:30 बजे चंदौसी-बहजोई मार्ग पर मेगा मॉल के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से गुमथल निवासी जनसेवा केंद्र संचालक मुकेश मौर्य(35) की मौत हो गई, जबकि उनके साथी कुंवरपाल मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों आटा गांव से बुलेट बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। सूचना पर पहुंचीमुकेश मौर्य रविवार शाम अपने साथी कुंवरपाल मौर्य के साथ आटा गांव से बुलेट बाइक पर सवार होकर गुमथल लौट रहे थे। चंदौसी-बहजोई मार्ग पर मेगा मॉल के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें चंदौसी के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान मुकेश की मौत हो गई। कुंवरपाल की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर थाना बनियाठेर की देवरखेड़ा चौकी के प्रभारी अमरेंद्र सिंह चौहान ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।मृतक के बड़े भाई कोमल सिंह ने बताया कि मुकेश की शादी सात वर्ष पहले प्रेमवती से हुई थी। उनका एक बेटा एरिश है, जो कक्षा एक में पढ़ता है। तीन भाइयों में सबसे छोटे मुकेश के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। वह गांव में जनसेवा केंद्र और मेडिकल स्टोर चलाकर परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। उनकी मौत से पत्नी और मासूम बेटे के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। थाना बनियाठेर प्रभारी बोबिंद्र कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अग्रिम कार्रवाई तहरीर मिलने के बाद की जाएगी