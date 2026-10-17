फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Hearing in the Jama Masjid vs. Harihar Mandir case now on the 19th

Sambhal News: जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सुनवाई अब 19 को

Sat, 17 Oct 2026 02:13 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 17 Oct 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Hearing in the Jama Masjid vs. Harihar Mandir case now on the 19th
चंदौसी। संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताए जाने के दावे से जुड़े वाद की सुनवाई अब 19 नवंबर को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के न्यायालय में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गई। यह स्थगन सर्वोच्च न्यायालय में मामले के स्थगित होने के कारण हुआ।
विज्ञापन

यह वाद कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि और अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत आठ लोगों ने दायर किया था। उन्होंने 19 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल स्थित चंदौसी आदित्य सिंह के न्यायालय में यह वाद दायर किया था। डीजीसी प्रिंस शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तारीख लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही स्थगित होने के कारण सुनवाई टल गई। अब न्यायालय ने सुनवाई के लिए 19 नवंबर की नई तारीख तय की है। यह मामला संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे से संबंधित है। संवाद
विज्ञापन


पक्षकार बनने के आवेदन पर भी सुनवाई टली
राष्ट्रीय हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने भी इस मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के न्यायालय में यह आवेदन प्रस्तुत किया था। सिमरन गुप्ता का कहना है कि उन्हें सनातनी होने के नाते मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए। न्यायालय ने उनके प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए भी 19 नवंबर की तारीख नियत की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed