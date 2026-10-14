Sambhal News: कुत्तों ने दो लोगों को काटा...बंदरों के हमले में बुजुर्ग महिला घायल

विज्ञापन

कुत्तों के हमले में महिला समेत दो घायलमढ़न। गांव मीरपुर साकीपुर निवासी ओमप्रकाश शर्मा की पत्नी लता देवी मंगलवार को खेत से घर लौट रही थीं। गांव के पास पहुंचते पर कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर खेतों में काम कर लोग दौड़े और किसी तरह महिला को बचाया। दूसरी ओर इसी गांव निवासी जगदीश परचून की दुकान पर सामान लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन पर कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने लाठी-डंडों से कुत्तों को भगाया। परिजन उन्हें भी सीएचसी असमोली ले गए। आए दिन कुत्तों के हमले से लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग की है।बंदरों के हमले में लकवाग्रस्त बुजुर्ग महिला घायलओबरी। मुबारकपुर बंद गांव निवासी मोहम्मद इखलाख की लकवाग्रस्त मां रफीकन (90) सोमवार को घर में चारपाई पर लेटी थीं। परिजन घर से बाहर गए थे। इसी दौरान बंदरों का झुंड घर में घुस आया और उन पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। शोर सुनकर आसपास के लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और बंदरों को भगाकर बुजुर्ग महिला को बचाया लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थीं। परिजनों ने उन्हें मनोटा सीएचसी में भर्ती कराया है। संवाद