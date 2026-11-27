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पीड़िता की मां ने कोतवाली संभल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि हसीन उनकी गैरमौजूदगी में बेटी को बहलाता-फुसलाता था। मां ने युवक को फटकार लगाई थी और उसके घरवालों से भी शिकायत की थी। इसके बावजूद हसीन एक मार्च 2021 को छात्रा को ले गया।तलाश के दौरान हसीन और जियाऊल को बैगनआर कार में छात्रा के साथ देखा गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। दो मार्च 2021 को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना में साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश कीं। न्यायालय ने सभी सबूतों पर विचार किया। इसके बाद हसीन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई।