Sambhal News: सीएचसी के सफाई कर्मचारी ने खाई चूहे मार दवा, मौत

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मोहल्ला चुन्नी निवासी हृदेश (30) सीएचसी की मेटरनिटी विंग में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी था। पारिवारिक कलह के चलते शुक्रवार की रात उसने नशे की हालत में चूहे मारने की दवा खा ली। शनिवार सुबह हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सीएचसी ले गए, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हृदेश ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि हृदेश पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। कोतवाल संत कुमार ने कहा कि तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद